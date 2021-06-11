11 июня 2021 ПЯТНИЦА
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12 июня по маршруту Саратов – Волгоград состоится тур выходного дня

Новости


Экскурсионная поездка в Волгоград намечена на День России – 12 июня.

Всем желающим предлагают отправиться в путешествие на комфортабельном электропоезде с системой кондиционирования и обеззараживания воздуха. Время в пути составит 5 часов 15 минут в одну сторону. На прогулку по Волгограду и знакомство с главными достопримечательностями города-героя будет отведено более пяти часов.

Со станции Саратов-1 пригородный поезд № 6182 отправится 12 июня в 7:00 (время саратовское) и прибудет в Волгоград в 11.15 (время московское).

В обратный путь из Волгограда туристы отправятся на пригородном поезде № 6185 в 17:00 (время московское) и вернутся на саратовский вокзал в 23:15 (время саратовское).

Стоимость проезда в одну сторону составит 825 рублей, при оформлении билетов туда-обратно – 1650 рублей. Для школьников и студентов стоимость проезда с 50% скидкой в одну сторону 412 рублей 50 копеек, до Волгограда и обратно 825 рублей.

Провести время в Волгограде можно как самостоятельно, так и в составе экскурсионной группы (при оформлении туристического пакета). Организаторы тура предлагают пройтись по Аллее Героев, осмотреть экспозицию под открытым небом музея-панорамы «Сталинградская битва» и мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, позавтракать и поужинать в пути следования (сухой паёк), пообедать в Волгограде. Стоимость пакетного тура для взрослых – 3250 руб., для школьников и студентов – 2400 руб. В эту сумму также входят передвижение на автобусе по Волгограду и услуги гида.

Организаторы тура – АО «Саратовская ППК» и АО «Волгоградтранспригород».

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте АО «Саратовская ППК» https://sarppk.ru/2021/06/02/12-ijunja-sostoitsja-tur-vyhodnogo-dnja-po-marshrutu-saratov-volgograd/
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