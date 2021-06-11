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Идет прием заявок на конкурс "Разноцветные капли"

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Росводресурсы при поддержке Минприроды России объявляют о старте эколого-просветительского общероссийского конкурса детских рисунков «Разноцветные капли». Регистрация участников и прием работ открылась в День защиты детей, на сайте www.рисуюводу.рф.

«Всё, что есть в природе – невосполнимо. Поэтому так важно как можно раньше заложить ценности бережного отношения к окружающей среде и воде, как основе всего живого. Эколого-просветительские проекты Росводресурсов – механизм, который вовлекает молодежь в природоохранную политику. Сегодняшние малыши, школьники и студенты – потенциал страны. И творчество порой помогает принимать нестандартные решения. А условия глобального изменения климата требуют новых подходов и всеобщей включенности», – прокомментировал глава Минприроды России Александр Козлов.

Конкурс «Разноцветные капли», который проводится с 2014 года, посвящен бережному отношению к водным объектам России. За это время участники прислали более 60 000 работ. В 2020 году проект вышел на международный уровень: рисунки приходили от детей из Украины, Белоруссии и Турции.

В 2021 году творческие работы, выполненные в любой художественной технике, ждут по 8 номинациям: «Водный комикс», «Водные профессии будущего», «Будущее воды – в моих руках», «Мотивационный плакат», «Наш водоем – наше богатство», «Обитатели берегов», «Подводный мир». Победителя специальной номинации «На страже воды», задача которой – нарисовать супергероя водных ресурсов, выберет министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Также работы конкурсантов будут оценивать руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, руководитель центра развития ВХК «Вода России» Илья Разбаш и профессиональные художники.

Все участники конкурса получат именные дипломы и подарочные сертификаты от партнера конкурса – крупнейшего в России и странах СНГ сервиса электронных и аудиокниг «ЛитРес». Победители номинаций и обладатель гран-при получат подарки, среди которых сертификаты в хобби-гипермаркет, графические планшеты и Apple iPad со стилусом.

Помимо рисунков в традиционном формате, в конкурсе будут представлены работы, выполненные с помощью компьютерной графики. В этом году самые талантливые «диджитал-художники» будут отмечены специальным призом.

Прием работ на конкурс детских тематических рисунков «Разноцветные капли» продлится до 15 сентября. Победителей объявят 15 октября.
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