11 июня 2021 ПЯТНИЦА
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В рамках проекта «Сельский калейдоскоп» студенты посетили село Лох

Новости


Комитетом по туризму области запущен информационный проект «Сельский калейдоскоп».

В рамках проекта планируется провести информационную кампанию, направленную на популяризацию объектов сельского туризма и путешествий в сельской местности в Саратовской области.

8 июня состоялось первое мероприятие в рамках проекта. Комитетом по туризму области совместно с туристическим проектом «Тур-база» для студентов организована поездка в село Лох Новобурасского района. Участники поездки – победители конкурсно-познавательной части спортивно-туристского лагеря Приволжского федерального округа «Туриада» 2021, большинство из них студенты профильных направлений подготовки в вузах, будущие специалисты туристской отрасли.

Село Лох знаменито не только ярким названием, но и уникальной старинной водяной мельницей, которая стала драйвером развития туризма на селе. Помимо мельницы молодежь посетила козью ферму Юрия Карамзина, Маров родник с купелью и мельничный домик. Своим опытом разработки и реализации грантовых проектов со студентами поделились Нина и Сергей Кислины.

«Сельский калейдоскоп» – это собирательное название для целого ряда туристических объектов на селе, которые можно посещать в Саратовской области. Лето – самое лучшее время, чтобы провести свой выходной день за пределами города, попробовать местную кухню, познакомиться с традициями и бытом на селе. Мы будем рассказывать о самых интересных местах на наших ресурсах,» – прокомментировала председатель комитета по туризму области Виктория Бородянская.