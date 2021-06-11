В рамках проекта «Сельский калейдоскоп» студенты посетили село Лох

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В рамках проекта планируется провести информационную кампанию, направленную на популяризацию объектов сельского туризма и путешествий в сельской местности в Саратовской области.8 июня состоялось первое мероприятие в рамках проекта. Комитетом по туризму области совместно с туристическим проектом «Тур-база» для студентов организована поездка в село Лох Новобурасского района. Участники поездки – победители конкурсно-познавательной части спортивно-туристского лагеря Приволжского федерального округа «Туриада» 2021, большинство из них студенты профильных направлений подготовки в вузах, будущие специалисты туристской отрасли.Село Лох знаменито не только ярким названием, но и уникальной старинной водяной мельницей, которая стала драйвером развития туризма на селе. Помимо мельницы молодежь посетила козью ферму Юрия Карамзина, Маров родник с купелью и мельничный домик. Своим опытом разработки и реализации грантовых проектов со студентами поделились Нина и Сергей Кислины.«Сельский калейдоскоп» – это собирательное название для целого ряда туристических объектов на селе, которые можно посещать в Саратовской области. Лето – самое лучшее время, чтобы провести свой выходной день за пределами города, попробовать местную кухню, познакомиться с традициями и бытом на селе. Мы будем рассказывать о самых интересных местах на наших ресурсах,» – прокомментировала председатель комитета по туризму области Виктория Бородянская.