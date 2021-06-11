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На благоустройство в районы Саратовской области направлено порядка 120 млн рублей

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В Саратовской области пятый год подряд реализуется программа поддержки местных инициатив.

Жители могут самостоятельно выбирать, какой вопрос благоустройства требует вложений от области, направить заявку в органы власти, и пройти конкурсный отбор.

Определены проекты, которые получат поддержку из областного бюджета в 2021 году. Список муниципальных образований и выделенные средства опубликованы в соответствующем постановлении Правительства области.

(https://g-64.ru/docs/postanovleniya-pravitelstva/postanovlenie-pravitelstva-saratovskoy-oblasti-ot-2-iyunya-2021-goda-418-p/)Напомним, за пять лет в регионе реализовано более 360 проектов в сфере водоснабжения, благоустройства, освещения, установки детских и спортивных площадок, и др. Ежегодно популярность программы растет: если в 2017 для участия в конкурсе было подано 54 заявки, то в 2021 году – уже 244. При этом по инициативе Губернатора области ежегодно возрастал и объем средств областного бюджета, предусмотренных на поддержку проектов: с 20 млн рублей в 2017 году до 120 млн рублей в 2020 и 2021 году.

При этом расходы на проекты, обозначенные жителями и победившие в конкурсе, на 87% покрываются государственной субсидией, не менее 10% финансирует местный бюджет и не менее 3% - вклад самих жителей.