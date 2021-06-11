Авиакомпания Smartavia открывает регулярные рейсы из Саратова в Москву
Авиакомпания Smartavia выполнила первый прямой рейс из аэропорта Гагарин (управляется УК «Аэропорты Регионов») в Москву. Полеты на новом маршруте будут выполняться ежедневно на реактивных авиалайнерах Боинг 737-800 в компоновке full-economy class вместимостью 189 пассажиров. Вылет из аэропорта Домодедово в 11:50, прилёт в аэропорт Гагарин в 14:20. Обратный рейс вылетает из Саратова в 15:00 и приземляется в Москве в 15:35. Указано местное время вылета и прилёта.
- Открытие регулярных рейсов из Саратова в Домодедово авиакомпанией Smartavia – знаковое во всех отношениях событие не только для аэропорта Гагарин, но и для всего Саратовского региона. Увеличение количества рейсов на столичном направлении предоставит пассажирам новые альтернативные варианты полетов, - отметил исполнительный директор международного аэропорта «Гагарин» Алексей Жамкин.
- Мы продолжаем расширять маршрутную сеть, которая позволяет пассажирам разумно спланировать путешествие с учетом их предпочтений и возможностей, - сказала коммерческий директор авиакомпании Светлана Родионова.
Минимальная стоимость авиабилета на маршруте Москва-Саратов в одну сторону с учётом топливного сбора – от 1 830 руб., но она может меняться в зависимости от наличия билетов в продаже. Участники программы премирования Smartavia могут получить за перелёт в Саратов от 500 миль, которые можно обменять на премиальные авиабилеты.
Ранее в этом месяце Smartavia начала выполнять регулярные рейсы из Мурманска в аэропорт Платов (Ростов-на-Дону, управляется УК «Аэропорты Регионов»).