Авиакомпания Smartavia открывает регулярные рейсы из Саратова в Москву

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- Открытие регулярных рейсов из Саратова в Домодедово авиакомпанией Smartavia – знаковое во всех отношениях событие не только для аэропорта Гагарин, но и для всего Саратовского региона. Увеличение количества рейсов на столичном направлении предоставит пассажирам новые альтернативные варианты полетов, - отметил исполнительный директор международного аэропорта «Гагарин» Алексей Жамкин.- Мы продолжаем расширять маршрутную сеть, которая позволяет пассажирам разумно спланировать путешествие с учетом их предпочтений и возможностей, - сказала коммерческий директор авиакомпании Светлана Родионова.Минимальная стоимость авиабилета на маршруте Москва-Саратов в одну сторону с учётом топливного сбора – от 1 830 руб., но она может меняться в зависимости от наличия билетов в продаже. Участники программы премирования Smartavia могут получить за перелёт в Саратов от 500 миль, которые можно обменять на премиальные авиабилеты.Ранее в этом месяце Smartavia начала выполнять регулярные рейсы из Мурманска в аэропорт Платов (Ростов-на-Дону, управляется УК «Аэропорты Регионов»).