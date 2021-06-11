Лысогорские школьники разработали хендбуки и придумали рекламный дрон

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С помощью современного оборудования и техники они регулярными выездами посещали районные школы и привлекали детей к научно-техническому творчеству.Мобильный технопарк «Кванториум» вел работу сразу по трем ключевым направлениям: виртуальная и дополненная реальность; информационные технологии, промышленные робототехника и дизайн; геоинформационные технологии, аэротехнологии. Кроме того, прототипы своих проектов ребята создавали в цехе «Хайтек».«Мобильный «Кванториум» – это не разовая показательная акция для школьников из сел и деревень, это реальный инструмент их развития в техническом творчестве, постоянной разработки и совершенствования собственного уникального продукта. Результатом изучения любой образовательной программы, будь то робототехника или аэротехнологии, для ребят стала защита собственного проекта, который они готовили в группах или индивидуально», – рассказал руководитель мобильного «Кванториума» Алексей Морев.Завершающий образовательный цикл в этом учебном году прошел в Лысогорском районе. Ученики средней школы № 1 смогли иначе взглянуть на привычные им вещи и подготовили много проектов, например, «Рекламный дрон». «Ребята разработали квадрокоптер, способный летать с флаером, и придумали сайт, на котором можно заказать эту рекламную услугу. Кроме того, были подготовлены проекты хендбуков «Достопримечательности города» и «Опасные места города». Также дети разработали 3D-тур по школам, создали экороботов: передвижную урну и помощника в тушении пожара. Во время подготовки дети лучше узнали историю своего района, смогли восполнить свои пробелы в некоторых школьных предметах и лучше узнать друг друга, поработав в команде», – отметил работу детей Алексей Морев.