В кинозале «На Рижской» пройдет кинопрограмма «Математика – царица всех наук»

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В формате игры юные зрители узнают, что математика может быть веселой и занимательной. В течение «урока» ребята отгадают загадки, решат задачки на сообразительность и логику, вспомнят геометрические фигуры и встретятся с любимыми сказочными героями на экране.Сразу после мероприятия зрителям будет представлен художественный фильм «Опасные каникулы» (6+).Начало программы – 15.30.Стоимость билета на кинопрограмму и кинопоказ – 90 рублей.Мероприятие организуется по предварительной записи: пишите в сообщения сообщества «Киновидеоцентр Саратов» в соцсетях или звоните по телефону +7 (8452) 62-31-98.