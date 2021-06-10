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В деловой программе XXIV ПМЭФ принял участие Михаил Романов

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В деловой программе XXIV ПМЭФ принял участие Михаил Романов


В Северной столице со 2 по 5 июня 2021 года проходит XXIV Петербургский международный экономический форум. В его открытии, а также в последующих мероприятиях деловой программы принял участие Михаил Романов, депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия».

Парламентарий заметил, что на полях форума обсуждаются самые актуальные проблемы, от решения которых зависят судьбы людей, городов и государств. Это экономическое сотрудничество в рамках БРИКС, ШОС и ЕАЭС, перспективы развития малого бизнеса, здравоохранения, транспорта, динамика цифровизации городской среды и другие.

Санкт-Петербург имеет на ПМЭФ собственные планы, рассказал Михаил Романов. Город представил на форуме 50 инвестиционных проектов в сфере инноваций, инфраструктуры, транспорта и культуры. Северная столица, хозяин ПМЭФ, рассчитывает на поддержку таких важных инициатив, как проект компании «Газпром газомоторное топливо» по созданию сети из 25 газозаправочных станций, строительство линии скоростного трамвая от станции метро Купчино до поселка Шушары и микрорайона Славянка, подключение Западного скоростного диаметра к Широтной магистрали, развитие общественного электротранспорта и других.