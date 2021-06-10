Около тысячи детских оздоровительных лагерей по всей стране присоединились к программе «Детский кешбэк»

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Список лагерей, участвующих в программе, размещен (и постоянно пополняется) на портале мирпутешествий.рф в отдельном разделе – «Детские лагеря». На сегодняшний день от Саратовской области в «Детском кешбэке» участвуют: «Березка», «Орленок», ДОЛ им. Володи Дубинина, «Синяя птица», Ровестник» и «Пады». На стадии подключения к программе еще шесть детских лагерей.Программа «Детского кешбэка» подразумевает возмещение до 50% стоимости путевок в детские лагеря круглосуточного пребывания. Отправить ребенка в детский лагерь можно будет в течение всего лета, с возможностью вернуться до 15 сентября. В рамках программы «Детского кешбэка» предусмотрен также возврат средств на путевки в детские лагеря, приобретенные до 25 мая 2021, реализовать эту возможность получится с помощью портала «Госуслуги» с 15 июня 2021 года.Ограничений по месту нахождения лагерей нет: возмещается стоимость путевок в лагеря, расположенные на всей территории страны. В соответствии с программой, получить компенсацию могут родители, приобретающие путевки в детские лагеря круглосуточного пребывания.Размер возмещения – до 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. В программе участвуют как государственные, так и коммерческие лагеря детского отдыха (но только стационарные – палаточные, городские или лагеря дневного пребывания не относятся к участникам программы).Количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на любое число смен. Для семей с несколькими детьми вернуть до 50% стоимости можно будет с каждой путевки. При этом все путевки можно будет оплатить одной картой «Мир» - ограничений на число транзакций нет. Кешбэк будет начисляться с каждой путевки для ребенка любого возраста.C 4 июня этого года при обращении в единую службу оперативной помощи гражданам по номеру 122 жители нашей области могут узнать подробнее о программе «Детский кешбэк». Для этого после набора номера 122 надо дождаться ответа и добавить цифру 6.