Состоялся XIX слет детских туристских объединений

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7 июня участники соревновались в преодолении условных препятствий – техника пешеходного туризма – в личном зачете и в командной эстафете.В личном зачете победителями стали Сурков Алексей, Марянян Виталий, Сальников Иван, Елисеенко Дарина, Чернышова Анна – команда «Веды» из Медико-биологического лицея, Горшков Даниил – команда «Ирбис» из школы № 77 и Илюхова Алена – команда «Успех» из школы № 76.В эстафете победили команда «Надежда» из школы № 106 и две команды «Веды» из Медико-биологического лицея.8 июня в рамках слета состоялись соревнования по спортивному ориентированию, в которых победителями стали Сурков Алексей, Свинцов Андрей, Авдонин Артем, Елисеенко Дарина, Ермишина Алиса из команды «Веды», Власова Марина из команды «Компас» Центра туризма, краеведения и спортивной подготовки, Горшков Даниил из команды «Ирбис», Никулина Дарья из команды «Успех».В завершающий день, 9 июня, состоялись конкурс фотографий, отражающих события слета, и краеведческий конкурс на тему «Военные события 1941 года», посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.В конкурсе фотографий победу одержали команды «Веды» и «Ирбис», в краеведческом конкурсе абсолютным лидером стала команда «Надежда».Победителей подготовили педагоги дополнительного образования Центра туризма, краеведения и спортивной подготовки Игорь Асташкин, Светлана Асташкина, Андрей Казаринов, Елена Петрова, Анастасия Мельникова, Светлана Панюшкина; тренер преподаватель ДЮЦ Фрунзенского района Сергей Орлов, педагог дополнительного образования школы № 77 Татьяна Марынова.