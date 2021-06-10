10 июня 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 10 июня
Андрей Ковалев поставил трудолюбивых людей во главу экономического роста
16:15 | 10 июня
В кинозале «На Рижской» пройдет кинопрограмма «Математика – царица всех наук»
15:20 | 10 июня
Заслуженный работник культуры России, педагог Детской школы искусств №2 г. Балашова, победитель Второго областного конкурса профессионального мастерства «Призвание» Надежда Макеева о повышении зарплат бюджетникам
14:37 | 10 июня
Около тысячи детских оздоровительных лагерей по всей стране присоединились к программе «Детский кешбэк»
13:49 | 10 июня
День России отметят праздничным концертом в ДК «Россия»
12:58 | 10 июня
Состоялся XIX слет детских туристских объединений
12:13 | 10 июня
В деловой программе XXIV ПМЭФ принял участие Михаил Романов
12:00 | 10 июня
Открыт прием заявок на участие в конкурсе «Развивай!»
10:52 | 10 июня
Младшеклассники Саратовской области будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Средства определены в полном объеме
09:58 | 10 июня
На Новой Набережной идут работы по установке фонарей
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Открыт прием заявок на участие в конкурсе «Развивай!»

Новости
Открыт прием заявок на участие в конкурсе «Развивай!»

Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина проводит Всероссийский конкурс молодежных инновационных проектов «Развивай!» в целях активизации инновационной деятельности молодежи.

Призовой фонд составит 5 миллионов рублей. В конкурсе могут принимать участие физические лица до 35 лет.

Для участия в конкурсе представляются проекты на стадии идей или прототипа по следующим номинациям:

1.«Развивай себя!» – проекты, помогающие более эффективно учиться, планировать время, построить траекторию личного и профессионального развития, в том числе и в области спорта и физической культуры.

2.«Развивай университет!»

Прием заявок продлится до 15 сентября. Конкурс проводится в 2 этапа: полуфинал 20-25 сентября будет проходить в онлайн формате, финал 20-21 октября – в гибридном формате.

3.«Развивай регион!»

Саратовцы также могут принять участие в конкурсе.