Открыт прием заявок на участие в конкурсе «Развивай!»
Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина проводит Всероссийский конкурс молодежных инновационных проектов «Развивай!» в целях активизации инновационной деятельности молодежи.
Призовой фонд составит 5 миллионов рублей. В конкурсе могут принимать участие физические лица до 35 лет.
Для участия в конкурсе представляются проекты на стадии идей или прототипа по следующим номинациям:
1.«Развивай себя!» – проекты, помогающие более эффективно учиться, планировать время, построить траекторию личного и профессионального развития, в том числе и в области спорта и физической культуры.
2.«Развивай университет!»
Прием заявок продлится до 15 сентября. Конкурс проводится в 2 этапа: полуфинал 20-25 сентября будет проходить в онлайн формате, финал 20-21 октября – в гибридном формате.
3.«Развивай регион!»
Саратовцы также могут принять участие в конкурсе.