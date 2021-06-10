Открыт прием заявок на участие в конкурсе «Развивай!»

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Призовой фонд составит 5 миллионов рублей. В конкурсе могут принимать участие физические лица до 35 лет.Для участия в конкурсе представляются проекты на стадии идей или прототипа по следующим номинациям:1.«Развивай себя!» – проекты, помогающие более эффективно учиться, планировать время, построить траекторию личного и профессионального развития, в том числе и в области спорта и физической культуры.2.«Развивай университет!»Прием заявок продлится до 15 сентября. Конкурс проводится в 2 этапа: полуфинал 20-25 сентября будет проходить в онлайн формате, финал 20-21 октября – в гибридном формате.3.«Развивай регион!»Саратовцы также могут принять участие в конкурсе.