Младшеклассники Саратовской области будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Средства определены в полном объеме

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Расходы регионов на эти цели софинансируются из федерального бюджета. В 2020 году на обеспечение российских учащихся начальных классов горячим питанием было направлено более 22 млрд рублей, в 2021 году – предусмотрено более 59 млрд рублей, в том числе Саратовской области в 2021 году – 838,3 млн руб. и средства областного бюджета в размере 103,6 млн рублей.Сегодня, 9 июня, стало известно о том, что в связи увеличением числа школ, которые технически готовы предоставлять горячее питание учащимся младших классов в новом учебном году, Правительство РФ дополнительно направит в регионы более 127,7 млн рублей (http://government.ru/news/42446/). Все школы Саратовской области вошли в число готовых к организации питания и включены были для финансирования с начала 2021 года. Денежные средства на организацию бесплатного горячего питания доведены региону в полном объеме.В Саратовской области с нового 2021/2022 учебного года бесплатным горячим питанием будут обеспечены свыше 104 тыс. учеников с 1 по 4 классы.Отметим, что введение бесплатного горячего питания для младшеклассников не сказалось на региональных льготах для всех обучающихся области. Так, за счет регионального бюджета действует компенсация оплаты полдника, если ребенок посещает группу продленного дня (это свыше 10 тыс. человек), и выдача бесплатного молока каждому младшекласснику. В регионе для льготной категории 5-11 классов, а это 29,8 тыс. человек, предусмотрена компенсация стоимости горячего питания в размере 20 рублей в день, а посещающим группы продленного дня от 11 до 30 рублей в день в зависимости от статуса семьи и возраста ребенка.В настоящее время в медорганизациях области состоит на диспансерном учете 96 детей с диагнозом «целиакия», из них 43 ребенка младшего школьного возраста. В соответствии с законом Саратовской области «О ежемесячной денежной выплате гражданам, воспитывающим детей, страдающих целиакией» право на получение ежемесячной денежной выплаты в размере 1000 рублей установлено для одного из совместно проживающих с ребенком, страдающим целиакией, родителей.Вопросы организации питания в новом учебном году в государственных и муниципальных школах области находятся на постоянном контроле учредителей и минобразования области.