На Новой Набережной идут работы по установке фонарей

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9 июня на участке Новой Набережной от ул. Вольская до ул. 2-я Садовая произведены:- монтаж 200 м системы автополива,- бетонирование пешеходных дорожек на площади 30 кв.м,- устройство георешетки на площади 40 кв.м.;- установка 100 закладных под фонари.В течение дня на втором участке Набережной Космонавтов, где идут работы по реконструкции, выполнены:- снятие грунта ручным способом на площади 400 кв.м,- завоз 570 куб.м бортового камня и 340 кв.м тротуарной плитки.Продолжаются работы на 6 дворовых территориях многоквартирных домов.Так, по адресу ул. Грибова, дома 1 и 3, ул. Дегтярная, дом 11 произведено щебенение дорожного покрытия на площади 200 кв.м.По адресу ул. Шелковичная, дома 200 и 202 уложен выравнивающий слой асфальто-бетонного покрытия дворового проезда на площади 100 кв.м.Во дворе на ул. Пролетарская, дом 19А и ул. 4-я Нагорная, дом 20 проведено щебенение дорожного покрытия на площади 100 кв. м.Во дворе по адресу ул. Станционная, дом 9 и 1-й Станционный проезд, дом 6 проведено щебенение дорожного покрытия на площади 100 кв.м и тротуарного покрытия на аналогичной площади.Во дворе по адресу Саперная, дом 23 прошли работы по подготовке двора к асфальтировке.По адресу ул. Деловая, дома 18 и 20 проведена засыпка щебнем дорожного покрытия на площади 200 кв.м.