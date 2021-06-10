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На Новой Набережной идут работы по установке фонарей
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На Новой Набережной идут работы по установке фонарей

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В Саратове продолжается реализация национального проекта «Жилье и городская среда».

9 июня на участке Новой Набережной от ул. Вольская до ул. 2-я Садовая произведены:
- монтаж 200 м системы автополива,
- бетонирование пешеходных дорожек на площади 30 кв.м,
- устройство георешетки на площади 40 кв.м.;
- установка 100 закладных под фонари.

В течение дня на втором участке Набережной Космонавтов, где идут работы по реконструкции, выполнены:
- снятие грунта ручным способом на площади 400 кв.м,
- завоз 570 куб.м бортового камня и 340 кв.м тротуарной плитки.

Продолжаются работы на 6 дворовых территориях многоквартирных домов.
Так, по адресу ул. Грибова, дома 1 и 3, ул. Дегтярная, дом 11 произведено щебенение дорожного покрытия на площади 200 кв.м.

По адресу ул. Шелковичная, дома 200 и 202 уложен выравнивающий слой асфальто-бетонного покрытия дворового проезда на площади 100 кв.м.

Во дворе на ул. Пролетарская, дом 19А и ул. 4-я Нагорная, дом 20 проведено щебенение дорожного покрытия на площади 100 кв. м.

Во дворе по адресу ул. Станционная, дом 9 и 1-й Станционный проезд, дом 6 проведено щебенение дорожного покрытия на площади 100 кв.м и тротуарного покрытия на аналогичной площади.

Во дворе по адресу Саперная, дом 23 прошли работы по подготовке двора к асфальтировке.
По адресу ул. Деловая, дома 18 и 20 проведена засыпка щебнем дорожного покрытия на площади 200 кв.м.
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