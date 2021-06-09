Качество атмосферного воздуха и радиационная обстановка на территории области соответствует норме

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В течение месяца в атмосфере городов случаев превышения максимально разовых концентраций ни по одной определяемой примеси также не зафиксировано.Наблюдения за состоянием загрязнения поверхностных вод в мае проводились на реках Хопер (в границах Балашова) и Большой Иргиз (в границах Пугачева). Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод в реках не отмечено.Радиационная обстановка на территории области в течение месяца стабильная и находится в пределах природного радиационного фона.Значения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД) в мае 2021 года колебались в пределах от 0,10 до 0,14 мкЗв/час.Превышений критического значения МЭД (НкрВЗ = 0,26 мкЗв/час), вычисленного для Саратовской области по результатам измерений за предыдущие годы, не зафиксировано.Для справки: Регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на территории области проводятся Саратовским ЦГМС на стационарных постах (ПНЗ) в двух городах: в г. Саратове – на 6 ПНЗ, в г. Балаково – на 3 ПНЗ. Отбор проб воздуха на ПНЗ осуществляется ежедневно 3 раза в сутки (с периодичностью шесть дней в неделю: понедельник-суббота, кроме праздничных дней).Мониторинг поверхностных вод суши на территории Саратовской области проводится на 7 реках: Хопер (г. Балашов), Большой Иргиз (г. Пугачев), Аткара (г. Аткарск), Карай (с. Подгорное Романовского района), Медведица (р.п. Л.Горы), Большой Узень (г. Новоузенск) и Малый Узень (с. Малый Узень Питерского района). Наблюдения на реках Хопер и Большой Иргиз осуществляются ежемесячно, на остальных реках – в основные гидрологические фазы (зимняя межень, половодье: подъем-пик-спад, летняя межень, перед ледоставом).Радиационный мониторинг на территории области осуществляется на 19 метеостанциях (МС). Измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МЭД) проводятся ежедневно 8 раз в сутки на 9 метеорологических станциях (МС), расположеных в 100 км зоне вокруг Балаковской АЭС, и 1 раз в сутки на остальных МС области.