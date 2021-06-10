Впервые в Саратовской области состоится заплыв Swimcup Karaman, один из серии заплывов Swimcup Outdoor

просмотров: 126

Кубок чемпионов Swimcup – первая в России серия соревнований по плаванию на открытой воде для профессионалов и любителей.Заплыв проводится в Марксовском районе на одном из самых живописных притоков Волги - реке Большой Караман. Стартовая площадка с берега в районе с.Красная поляна.Участниками заплыва станут около 70 пловцов со всей страны. Зарегистрированы к участию любители плавания из Казани, Москвы, Самары и других городов.В этих масштабных соревнованиях заплывы пройдут на дистанции 1,5, 4 и 10 км. Причем преодолевать марафонскую дистанцию 10 км на открытой воде пловцы в Саратовской области будут впервые.В заплывах примут участие спортсмены от 18 до 60 лет и в том числе один спортсмен - колясочник Андрей Рудковский, который готовится к заплыву 4 км.На дистанции 10 км среди женщин плывет Наталья Чуйч в условиях «особой сложности» - единственная, кому руководитель компании-организатора "Икс -групп", шестикратный чемпион мира и Европы на открытой воде Евгений Безрученко разрешил плыть без гидрокостюма, просто в купальнике.Условия «повышенной сложности» Наталья готова преодолеть, т.к. за ее плечами уже есть опыт успешного преодоления пролива Ла-Манш, течение и низкие температуры воды в котором не идут ни в какое сравнение с нашим дружелюбным Караманом.Евгений Безрученко - яркий и харизматичный Чемпион мира на открытой воде (на 5 и 10 км) начала двухтысячных долгое время работал в США, где обратил внимание на огромное количество соревнований для любителей разного уровня в открытых водоемах. И, когда он вернулся в Россию, и в 2012 году создал школу плавания MySwim, то уже к 2014 году совместно с двумя другими чемпионами по плаванию организовал серию соревнований на открытой воде, которая получила название Кубок Чемпионов или Swimcup Outdoor в отличие от Swimcup Indoor в бассейне.Все началось на гребном канале в Крылатском. И продолжилось в десятках локаций по всей стране, в Грузии, Крыму и на Кипре.За это время более 10000 человек открыли для себя заплывы в естественных водоёмах, смогли соприкоснуться не с хлорированной водой бассейнов, а с натуральной живой водой с лягушками или медузами, с волнами и течением!