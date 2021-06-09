ПФР: Вниманию получателей пенсий и соцвыплат на банковские карты!

просмотров: 79

Для граждан, которым выплаты зачисляются на сберкнижку или доставляются почтой, с 1 июля текущего года ничего не изменится - пенсии и иные социальные выплаты будут доставляться по той же схеме, что и раньше.Выпуском карт «Мир» занимаются финансово-кредитные организации (банки). Для их оформления граждане должны обратиться в те банки, через которые они получают выплаты.При смене реквизитов счета актуальные данные необходимо предоставить в Пенсионный фонд РФ любым удобным способом:- онлайн, подав заявление о доставке пенсии и иных социальных выплат в личном кабинете на сайте ПФР www.pfr.gov.ru или на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru.- лично, подав заявление в офисах МФЦ или в клиентских службах ПФР по предварительной записи;- почтой, приложив к заявлению ксерокопию паспорта и реквизиты карты «Мир».Если же реквизиты счета остаются прежними (например, банк выпустил карту «Мир» к уже действующему счету), то информировать ПФР о переходе не нужно.Обращаем внимание! Требование о наличии карты «Мир» относится, в том числе, и к владельцам государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал, которые получают ежемесячную выплату на второго ребенка до 3 лет.