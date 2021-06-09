Муниципалитету презентовали BIM-модель транспортной развязки «Стрелка»

просмотров: 85

На мероприятии присутствовали представители администрации Саратова, института «Проектмостореконструкция» и Саратовского регионального центра экспертизы в строительстве.Генеральный директор института «Проектмостореконструкция» Виктор Морозов рассказал о проекте в целом и об основных его деталях.Проект предусматривает реконструкцию 23,5 га городской территории, 4,5 км городских магистралей, порядка 2,5 км дорог более низких классов. Путепроводы Трамвайный и Московский будут восстановлены, а также построена эстакада с ул. Тракторная. Будет обустроен тоннельный переход, автобусные остановки, пешеходные мосты для связи между путепроводами, лестничный спуск с лифтовым хозяйством, предполагается выделение полос для общественного транспорта. Кроме того, будут организованы парковочные места, в том числе и для инвалидов. В проекте разработаны отдельные элементы благоустройства сквера по ул. 50 лет Октября.Также было выполнено транспортное моделирование с перспективой до 2044 года.Напомним, что разработка данного проекта началась в октябре 2020 года, в настоящее время проект проходит государственную экспертизу.