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В Саратовской области проходит ХХI областной смотр-конкурс исполнителей народной песни «Что посеешь, то и пожнешь...»

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В Саратовской области в июне проходит ХХI областной смотр-конкурс исполнителей народной песни «Что посеешь, то и пожнешь...» для певческих коллективов сельских клубных учреждений. Он проводится в несколько этапов по географическому принципу: I этап – 5 июня 2021 года в г. Ершове (Левобережье), II этап – 26 июня 2021 года в р.п.Екатериновка (Правобережье).

В 2020 году из-за введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции выступление участников ХХ областного смотра-конкурса исполнителей народной песни «Что посеешь, то и пожнешь...» впервые состоялось в режиме «on-line». В 2021 конкурс вновь проходит в очном режиме.

В жюри смотра-конкурса приглашены ведущие педагоги областного колледжа искусств и сотрудники областного Центра народного творчества.

По Положению в смотре-конкурсе не принимают участие творческие коллективы, ставшие Лауреатами смотра-конкурса в прошлом году. Творческие коллективы всегда очень ответственно готовятся к мероприятию. В конкурсных выступлениях стараются демонстрировать добротный исполнительский уровень, интересные творческие находки сценического воплощения народной песни. Всегда на конкурсе присутствует теплая и дружественная атмосфера. Конкурсанты радушно приветствуют друг друга, а в неформальной обстановке зачастую дарят друг другу свои любимые песни.

«Что посеешь, то и пожнешь...» знаменателен тем, что это единственный областной конкурс, где сельские певческие коллективы могут получить творческое общение, почувствовать свою значимость, поделиться своим творческим опытом и почерпнуть яркие впечатления для себя.