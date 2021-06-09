В Саратове за медали сражаются ведущие отечественные пара-бадминтонисты

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На кортах встретятся 80 спортсменов из 18 регионов России. Розыгрыш матчей пройдет в 21 виде игровой программы. Соревнования продлятся до 10 июня.Чемпионат в Саратове дал старт новому сезону среди пара-бадминтонистов. Соревнования пройдут в три этапа в разных регионах страны. Победители будут представлять Россию на Паралимпийских играх, которые пройдут этим летом в Японии.«Я был первым в России, кто начал заниматься этим видом спорта. Так получилось в жизни, что я стал инвалидом и я долго искал вид спорта, которым можно было заняться. Никогда до этого не обращал внимания на бадминтон и всё же попробовал и втянулся. После меня уже начали появляться спортсмены-колясочники с ракетками в руках. Мы плодотворно готовились к поездке в Японию. Мы будем делать всё, чтобы выступить достойно и показать им всем», - рассказал капитан сборной России по пара-бадминтону Юрий Степанов.Спортсмены высоко оценили организацию соревнований. «У нас на победу может повлиять много факторов – даже количество лестниц в гостинице и месте, где проходят соревнования», - призналась многократная чемпионка России по пара – бадминтону Наталия Яремчук. – В Саратове очень хорошие условия. Отличные корты со специализированным покрытием и светом. В России спортивных центов рассчитанных только для бадминтона крайне мало. И Саратову очень повезло. Мы обычно играем в залах, где нанесена разметка других видов спорта. Это неудобно, конечно. Кроме того, организована качественная трансляция игр. Я из Челябинска и родные могут следить за каждым моим матчем. Мама дома активно болеет за меня».Саратовскую область на чемпионате представляет спортсмен областного центра спортивной подготовки, мастер спорта России по спорту лиц с ПОДа (дисциплина бадминтон) Александр Полстянкин.Завтра, 9 июня, у саратовца состоится матч с представителем Ханты-Мансийского округа Дмитрием Фроловым за выход в четвертьфинал, а также еще один матч за выход в полуфинал в мужском парном разряде.