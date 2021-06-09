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Алексей Хворостян даст три концерта в Саратовской области

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Алексей Хворостян даст три концерта в Саратовской области

Впервые, в новейшей истории военной культуры состоится гастрольный тур артиста, концерты которого пройдут более чем на 10 площадках Вооруженных Сил Российской Федерации на территориях Западного и Центрального военных округов, а также в соединениях и воинских частях Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск.

Автор-исполнитель Алексей Хворостян за шестнадцать дней посетит более десяти военных гарнизонов с патриотической концертной программой «Я служу России».

Большой гастрольный тур артиста реализуется благодаря совместным усилиям Министерства обороны Российской Федерации и Российского союза промышленников и предпринимателей. Живой звук, глубокие тексты новых песен и хиты, не нуждающиеся в представлении, прозвучат в концертных залах Самарской и Саратовской областей, а также в Пензе, Рязани, Ульяновске и Туле.

В эксклюзивном комментарии автор-исполнитель Алексей Хворостян рассказал, что наряду с новыми авторскими песнями, прозвучат уже известные широкой аудитории.

«Песен будет много. Это целая концертная программа. Безусловно, песня «Я служу России» – одноименная песня с нашим концертным туром. Прозвучит со сцены и композиция «Падали, но поднимались», которая стала саундтреком проекта «Король ринга». Из новых песен, которые начинают набирать обороты – композиция «Всем мир», в которой эта фраза звучит на 7 языках мира, песня «Чтобы помнили» и много других. На Саратовской земле мы появимся в преддверии такого важного для России праздника «Дня России». Будем говорить о самом главном с зрителем со сцены: о любви, о семье, о дружбе. Я убеждён, что именно эти понятия и есть истинный патриотизм», – подчеркнул Алексей Хворостян.

Музыкант также отметил, что работает без фонограммы, слушателей ждет живой звук. «Мы уже выступили в Самаре, теперь направляемся дальше по маршруту. Все залы, в которых мы были, принимают очень тепло. Я чувствую, что мы разговариваем со зрителями на одном языке. Чувствую, что люди разделяют мысли, которые я доношу со сцены. А это очень важно для любого артиста», – поделился впечатлениями артист.