Алексей Хворостян даст три концерта в Саратовской области

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Автор-исполнитель Алексей Хворостян за шестнадцать дней посетит более десяти военных гарнизонов с патриотической концертной программой «Я служу России».Большой гастрольный тур артиста реализуется благодаря совместным усилиям Министерства обороны Российской Федерации и Российского союза промышленников и предпринимателей. Живой звук, глубокие тексты новых песен и хиты, не нуждающиеся в представлении, прозвучат в концертных залах Самарской и Саратовской областей, а также в Пензе, Рязани, Ульяновске и Туле.В эксклюзивном комментарии автор-исполнитель Алексей Хворостян рассказал, что наряду с новыми авторскими песнями, прозвучат уже известные широкой аудитории.«Песен будет много. Это целая концертная программа. Безусловно, песня «Я служу России» – одноименная песня с нашим концертным туром. Прозвучит со сцены и композиция «Падали, но поднимались», которая стала саундтреком проекта «Король ринга». Из новых песен, которые начинают набирать обороты – композиция «Всем мир», в которой эта фраза звучит на 7 языках мира, песня «Чтобы помнили» и много других. На Саратовской земле мы появимся в преддверии такого важного для России праздника «Дня России». Будем говорить о самом главном с зрителем со сцены: о любви, о семье, о дружбе. Я убеждён, что именно эти понятия и есть истинный патриотизм», – подчеркнул Алексей Хворостян.Музыкант также отметил, что работает без фонограммы, слушателей ждет живой звук. «Мы уже выступили в Самаре, теперь направляемся дальше по маршруту. Все залы, в которых мы были, принимают очень тепло. Я чувствую, что мы разговариваем со зрителями на одном языке. Чувствую, что люди разделяют мысли, которые я доношу со сцены. А это очень важно для любого артиста», – поделился впечатлениями артист.