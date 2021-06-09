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В Саратове определены победители конкурса социальных проектов

Новости


Состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору победителей конкурса социальных проектов, на котором были поведены его итоги.

Решением комиссии в 2021 году субсидии из городского бюджета будут предоставлены на реализацию тринадцати социальных проектов:

1) «Льготная стерилизация и реабилитация безнадзорных животных «Верность – Саратов».

2) «Саратов-город трудовой доблести. Приобщение школьников к истории края».

3) «Трезвость-основа развития».

4) «Проведение социологических исследований и мониторинга состояния гражданского общества».

5) «Сап в народ».

6) «Социальная поддержка и защита граждан».

7) «Познавательно-развлекательный квест «Саратов-город трудовой доблести».

8) «Экскурсионный проект «Саратов туристический».

9) «Саратовская школа блогеров «Шаги».

10) «Каша мира».

11) «Саратовские кинолокации. Виртуальное путешествие по Саратову как городу кино».

12) «Юные экологи-эксперты».

13) «Прорыв к здоровью».

Общая сумма поддержки составила 2 миллиона рублей. Поздравляем победителей.
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