В Саратове определены победители конкурса социальных проектов
Состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору победителей конкурса социальных проектов, на котором были поведены его итоги.
Решением комиссии в 2021 году субсидии из городского бюджета будут предоставлены на реализацию тринадцати социальных проектов:
1) «Льготная стерилизация и реабилитация безнадзорных животных «Верность – Саратов».
2) «Саратов-город трудовой доблести. Приобщение школьников к истории края».
3) «Трезвость-основа развития».
4) «Проведение социологических исследований и мониторинга состояния гражданского общества».
5) «Сап в народ».
6) «Социальная поддержка и защита граждан».
7) «Познавательно-развлекательный квест «Саратов-город трудовой доблести».
8) «Экскурсионный проект «Саратов туристический».
9) «Саратовская школа блогеров «Шаги».
10) «Каша мира».
11) «Саратовские кинолокации. Виртуальное путешествие по Саратову как городу кино».
12) «Юные экологи-эксперты».
13) «Прорыв к здоровью».
Общая сумма поддержки составила 2 миллиона рублей. Поздравляем победителей.