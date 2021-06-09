В Саратове определены победители конкурса социальных проектов

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Решением комиссии в 2021 году субсидии из городского бюджета будут предоставлены на реализацию тринадцати социальных проектов:1) «Льготная стерилизация и реабилитация безнадзорных животных «Верность – Саратов».2) «Саратов-город трудовой доблести. Приобщение школьников к истории края».3) «Трезвость-основа развития».4) «Проведение социологических исследований и мониторинга состояния гражданского общества».5) «Сап в народ».6) «Социальная поддержка и защита граждан».7) «Познавательно-развлекательный квест «Саратов-город трудовой доблести».8) «Экскурсионный проект «Саратов туристический».9) «Саратовская школа блогеров «Шаги».10) «Каша мира».11) «Саратовские кинолокации. Виртуальное путешествие по Саратову как городу кино».12) «Юные экологи-эксперты».13) «Прорыв к здоровью».Общая сумма поддержки составила 2 миллиона рублей. Поздравляем победителей.