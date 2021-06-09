Саатовцы встретят День России «На перекрестке времен»

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9 июня в 17.00 состоится концерт песен советских композиторов «Гляжу в озёра синие…», посвященный Дню России. Лучшие произведения советских классиков исполнят артисты вокально-оперной студии «Октава». Руководитель - заслуженный работник культуры Ольга Сычева.11 июня в 18.00 состоится музыкально-литературный концерт «Россия, родина моя!» клуба православной и патриотической песни «Георгиевский крест», руководитель - Алексей Кириллов.12 июня на пешеходной зоне у трамвая «Семён» стартует акция «На перекрестке времён», посвящённая Дню России.В первой части программы зрители увидят постановочный бой на мечах в исполнении фехтовальщиков Клуба исторического фехтования и реконструкции «Волжский ветер» под руководством Константина Долгова и получат возможность померяться силой друг с другом в увлекательных исторических играх.Затем для жителей и гостей города прозвучат русские народные песни, частушки и песни саратовских композиторов о любви к родному краю и России в исполнении хора народной песни «Иволга», руководитель - Фёдор Мерзляков.