9 июня 2021 СРЕДА
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Качество атмосферного воздуха и радиационная обстановка на территории области соответствует норме
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Свыше сорока тысяч детей Саратовской области отдохнут этим летом в загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием
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В Историческом парке открывается выставка "Вспомним"
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ПФР: Вниманию получателей пенсий и соцвыплат на банковские карты!
13:38 | 09 июня
Муниципалитету презентовали BIM-модель транспортной развязки «Стрелка»
12:45 | 09 июня
В Саратовской области проходит ХХI областной смотр-конкурс исполнителей народной песни «Что посеешь, то и пожнешь...»
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В Саратове определены победители конкурса социальных проектов
09:00 | 09 июня
Саатовцы встретят День России «На перекрестке времен»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Саатовцы встретят День России «На перекрестке времен»

Новости


Ко Дню России в Доме работников искусств пройдут праздничные мероприятия.

9 июня в 17.00 состоится концерт песен советских композиторов «Гляжу в озёра синие…», посвященный Дню России. Лучшие произведения советских классиков исполнят артисты вокально-оперной студии «Октава». Руководитель - заслуженный работник культуры Ольга Сычева.

11 июня в 18.00 состоится музыкально-литературный концерт «Россия, родина моя!» клуба православной и патриотической песни «Георгиевский крест», руководитель - Алексей Кириллов.

12 июня на пешеходной зоне у трамвая «Семён» стартует акция «На перекрестке времён», посвящённая Дню России.

В первой части программы зрители увидят постановочный бой на мечах в исполнении фехтовальщиков Клуба исторического фехтования и реконструкции «Волжский ветер» под руководством Константина Долгова и получат возможность померяться силой друг с другом в увлекательных исторических играх.

Затем для жителей и гостей города прозвучат русские народные песни, частушки и песни саратовских композиторов о любви к родному краю и России в исполнении хора народной песни «Иволга», руководитель - Фёдор Мерзляков.
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