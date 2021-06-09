С апреля по май министерством культуры Саратовской области и Саратовским областным центром народного творчества имени

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На конкурс было представлено 72 работы любительских коллективов из 23 муниципальных районов и города Саратова. 625 участников в возрасте от 5 до 83 лет представили драматические спектакли, эстрадные миниатюры, музыкальные постановки, спектакли театров кукол, коллекции театров моды, цирковые программы и номера, программы коллективов художественного слова и оригинального жанра.Конкурсантов оценивало строгое компетентное жюри, в числе которого актер Московского драматического театра «Первая экспериментальная молодежная Вахтанговская студия «Турандот» Бейнорас Эдвардас Пранцишкус-Адеодато (председатель жюри); актриса, заведующая секцией «Искусство театра» областного методического объединения Саратовского областного учебно-методического центра, преподаватель театральных дисциплин высшей категории ДШИ № 3 Энгельсского района Светлана Геннадьевна Жукова; преподаватель филиала Саратовского областного колледжа искусств в г.Балашове, педагог ДШИ № 2 г.Балашова, режиссёр, хореограф фольклорного театра «Артелька» филиала Саратовского областного колледжа искусств в г.Балашове Светлана Алексеевна Петрова, а также заведующая сектором и ведущий методист сектора театрального творчества Саратовского областного центра народного творчества имени Л.А. Руслановой Мария Александровна Зеленцова и Ярослав Сергеевич Гребенщиков.Красочные коллекции театров моды, переносящие зрителя из чарующей Индии на необъятные просторы России, открывающие тайны Вселенной; переливающееся всеми цветами радуги шоу мыльных пузырей; завораживающие своим бесстрашием, гуттаперчивостью, артистизмом номера циркового жанра; наполненные волшебством неоновые шоу; серьёзные классические спектакли по произведениям А.Островского, Н.Гоголя, Б.Шергина, М.Лермонтова, Г.Горина, Е.Шварца, У.Шекспира; берущие за душу своей искренностью постановки «народных» авторов В.Шукшина, Б.Окуджавы, В.Астафьева, Б.Васильева, К.Сергиенко, В.Распутина, К.Булычева, С.Алексиевич, Л.Разумовской; искромётные комедии по произведениям современных драматургов В.Гуркина, А.Коровкина, Д.Калинина, М.Камолетти; работы по произведениям зарубежных авторов Дж.Родари, Р.Брэдбери, Дж.Б. Пристли, Л.Лопейска, Г.Крчуловой; сказочные фантазии по мотивам Ш.Перро, В.Орлова, Е.Сперанского, В.Туманова, С.Маршака, О.Сыроватиной, А.Никольской – вот далеко не полный перечень того, чем радовали, удивляли и восхищали участники в своих видеоработах, вызывали жаркие споры членов жюри и дарили незабываемые впечатления.Жюри конкурса высоко оценило разножанровость и многоплановость творческих работ. Лауреатами конкурса стали 21 коллектив и 2 дуэта и 4 индивидуальных исполнителя. Дипломов I степени и II степени удостоены – 34 и 11 творческих работ соответственно. Специальными дипломами конкурса отмечены актёрские индивидуальные работы и в ансамбле, режиссура спектаклей и цирковых номеров, художественное и музыкальное оформление постановок, работа костюмеров и видеографов, а также ряд коллективов за сохранение театральных традиций.