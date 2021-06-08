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В августе в Саратовской области и по всей стране пройдет сельскохозяйственная микроперепись

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По предварительной оценке, объектами исследования в Саратовском регионе станут 560 сельскохозяйственных организаций, 2721 фермерское хозяйство, 1549 некоммерческих объединений и почти 272 тысячи личных подсобных хозяйств граждан.

До этого, сельскохозяйственная перепись – сплошная – проводилась в Саратовской области в 2016-м году. Так же, как и пять лет назад, в этом году перепись охватит сельскохозяйственные организации, крестьянские хозяйства и некоммерческие объединения граждан в полном объеме. Что касается хозяйств населения, то в 2021-м году будут собраны сведения только по личным подсобным хозяйствам населения сельской местности. В отличие от переписи 2016-го года, в этом году обследованию не будут подлежать личные подсобные хозяйства населения городской местности, участки по некоммерческим объединениям граждан, а также мелкие подсобные сельскохозяйственные предприятия несельскохозяйственных организаций.

Изменения в этом году будут внесены и в переписные анкеты. Например, в переписные листы по сельскохозяйственным организациям и фермерам не будут включены разделы по трудовым ресурсам. Кроме того, переписные листы не будут содержать разделы по реализации сельскохозяйственной продукции и наличию техники. Значительно сократится и количество показателей в разделах.

В рамках обследования, переписчики зададут своим собеседникам вопросы по земельным ресурсам и их использованию, поголовью сельскохозяйственных животных, уточнят посевные площади сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, попросят рассказать о производственной инфраструктуре (склады, сооружения для хранения) и условиях ведения сельскохозяйственной деятельности (получение кредитных средств и субсидий).

Планируется, что в Саратовской области будут работать около 90 инструкторов полевого уровня и 560 переписчиков. Средняя нагрузка на каждого переписчика составит ориентировочно 480 объектов.

Предварительные итоги сельскохозяйственной микропереписи 2021 года будут получены в декабре 2021 года, окончательные итоги подведут в IV квартале 2022 года.
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