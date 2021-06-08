Правительство Саратовской области предложило увеличить зарплаты бюджетников на 10%

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На увеличение планируют потратить более 2 миллиардов рублей. Источником повышения станут дополнительные доходы по налогу на прибыль. Законопроект о поправках в бюджет области на 2021 год направлен в Саратовскую областную думу.Исполняющий обязанности министра финансов региона Ирина Бегинина уточнила, что 2,1 млрд рублей – это налоги, которые были собраны с бизнеса в результате «повышения деловой активности» после пандемии коронавируса: бизнес стал получать больше доходов и платить с них больше налогов. Их предлагается направить на увеличение зарплат на 10% «работникам государственных и муниципальных учреждений». Речь идет о людях, которые работают в социальной сфере и получают зарплату из бюджета: педагогические работники, врачи, средний и младший медперсонал, социальные работники и работники учреждений культуры.Еще 81,2 миллиона рублей потратят на увеличение зарплат сотрудникам органов местного самоуправления, работающим в муниципалитетах области. «Это люди, которые выполняют всю черновую работу, когда к ним с просьбами приходят наши граждане», - поддержал инициативу депутат Сергей Гладков.На заседании комитета по бюджету, налогам, промышленности и собственности Саратовской областной Думы депутаты уже поддержали законопроект. Теперь его рассмотрят на заседании облдумы.По информации министерства финансов области