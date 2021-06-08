Хоккеисты проведут благотворительный гала-матч в День России

просмотров: 100

В матче примут участие звезды саратовского хоккея, игроки сборной России, участники чемпионата мира 2021 - Рушан Рафиков и Артем Швец-Роговой. Также в этот день на саратовский лед выйдут: чемпион Первенства ВХЛ-2021 Илья Бочков («Сокол» Красноярск), Павел Антипов (ХК Ростов Ростов-на-Дону), игроки саратовского «Кристалла» Сергей Павлов и Никита Тимошин. А также Владислав Леонтьев («Автомобилист» Екатеринбург) и его брат Семен Леонтьев (экс-игрок «Кристалла»), большая семья Кривоножкиных – братья Алексей и Максим, а также их сыновья Никита и Матвей.Ожидается подтверждение участия от самого титулованного саратовского хоккеиста - трехкратного чемпиона России и двукратного обладателя Кубка Гагарина Дениса Платонова, а также приезд бронзового призера юниорского чемпионата мира, игрока системы клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» Максима Марушева.Вход для зрителей - от 200 рублей. Собранные средства пойдут на помощь детям-сиротам.