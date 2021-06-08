В лагере имени Володи Дубинина открылась первая тематическая смена для детей

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В проведении тематической смены задействованы представители реготделения Российского военно-исторического общества. Смену отличают комплекс мероприятий по военно-патриотическому воспитанию, историческому образованию и военно-спортивному развитию. Ее торжественное открытие прошло в тематическом формате. Воспитанники восьми отрядов подготовили свои программы – строевые упражнения, художественные номера и плакаты.На протяжении смены, до 14 июня, ребят ждут фестивали реконструкций, викторины на знание исторических событий, просмотры художественных фильмов о Великой Отечественной войне, интерактивные экскурсионно-туристические мероприятия, викторины, концерты и вечера Памяти.Также продумана кружковая работа: изготовление 3D-макетов реконструкции исторических событий, конкурсы рисунков и поделок. В числе спортивных мероприятий – эстафеты, квесты, соревнования. В распоряжении школьников современная универсальная спортивная площадка, библиотека, глэмпинги и другие помещения и объекты для организации интересного отдыха.