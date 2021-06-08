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Туристическая поездка на электропоезде по маршруту Саратов – Волгоград состоится 12 июня

Новости


По случаю празднования Дня России, 12 июня, состоится туристическая поездка по маршруту Саратов – Волгоград.

Её организуют пригородные пассажирские компании АО «Саратовская ППК» и АО «Волгоградтранспригород». Всем желающим предлагают отправиться в путешествие на комфортабельном электропоезде с системой кондиционирования и ионизации воздуха.

Время в пути составит 5 часа 15 минут в одну сторону. На прогулку по Волгограду и знакомство с главными достопримечательностями города-героя будет отведено около шести часов.

Со станции Саратов-1 пригородный поезд № 6182 отправится 12 июня в 7:00 (время местное) и прибудет в Волгоград в 11:15 (время московское). В обратный путь из Волгограда туристы отправятся на пригородном поезде № 6185 в 17:00 (время московское) и вернутся на саратовский вокзал в 23:15 (время местное).

Стоимость проезда в одну сторону составляет 825 рублей, при оформлении билетов туда-обратно – 1650 рублей. Для школьников и студентов действует скидка в размере 50%. Возможность бесплатного проезда предусмотрена для детей до 7 лет и федеральных льготников.

Стоимость тура с учётом проезда, экскурсионной программы и питания для взрослых пассажиров составляет 3250 рублей, для школьников и студентов – 2400 рублей.

Организаторы тура предлагают пройтись по Аллее Героев, осмотреть мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане и музей-панораму «Сталинградская битва» (вход в музей оплачивается отдельно).

Приобрести билеты на проезд и экскурсионные пакеты можно в пригородных кассах саратовского железнодорожного вокзала с 6:00 до 20:00.