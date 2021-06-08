Участники программы «РЖД Бонус» могут получить в три раза больше баллов за поездки в плацкартных вагонах

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Ознакомиться с полным перечнем поездов, участвующих в акции, можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».Акция действует на поезда дальнего следования внутригосударственного сообщения АО «ФПК», а также от/до всех станций маршрута следования, включая промежуточные станции.Программа лояльности «РЖД Бонус» действует с июля 2012 года. За это время в ней зарегистрировались более 6,4 миллиона участников. Ее пользователи могут накапливать премиальные баллы за поездки, совершенные в поездах и вагонах АО «ФПК». Кроме того, баллы начисляются за перевозку автомобилей в специализированных вагонах. Подробную информацию о программе лояльности «РЖД Бонус» можно узнать на ее сайте.***В поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств между рейсами и в пути следования. Все современные вагоны оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. При необходимости маски и перчатки можно приобрести в вагоне у поездной бригады.