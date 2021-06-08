В Историческом парке открывается выставка "Вспомним"

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Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ.«Вспомним" – выставка, которая погружает зрителя в непривычное ему состояние, вырывает из будничного контекста и позволяет оказаться в эпицентре событий. Здесь можно взглянуть на войну глазами непохожих друг на друга людей, попавших в совершенно разные обстоятельства, но объединённых одним общим горем. Это не аттракцион и не учебник истории. Это проект, который побуждает зрителя содрогнуться на эмоциональном уровне…», — рассказывает о выставке режиссёр Лев Маврин.Выставка основана на уникальных дневниках, письмах, мемуарах, архивных фото- и видеоматериалах и построена по принципу художественного фильма с применением технологии video mapping. Digital-экспозиция была создана группой молодых авторов из Екатеринбурга. Её концепция подразумевает связанные единым сюжетом залы, каждый из которых рассказывает историю одного из участников войны – собирательный образ маршала, узника концлагеря, жителя блокадного Ленинграда и т.д. Проходя далее, зритель оказывается в коридорах Кремля. В мультимедийном пространстве установлен телефон военных лет, снимая трубку которого посетитель выставки узнает, что высшему военному руководству СССР нужно срочно прибыть на экстренное совещание к И.В. Сталину. Теперь ему предстоит оказаться в кабинете вождя и почувствовать, как принимались решения в первые дни Великой Отечественной войны.