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В Историческом парке открывается выставка "Вспомним"
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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В Историческом парке открывается выставка "Вспомним"

Новости


Авторский проект о войне от первого лица «Вспомним» открывается в мультимедийных парках «Россия – Моя история» в 23 регионах страны.

Проект реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ.

«Вспомним" – выставка, которая погружает зрителя в непривычное ему состояние, вырывает из будничного контекста и позволяет оказаться в эпицентре событий. Здесь можно взглянуть на войну глазами непохожих друг на друга людей, попавших в совершенно разные обстоятельства, но объединённых одним общим горем. Это не аттракцион и не учебник истории. Это проект, который побуждает зрителя содрогнуться на эмоциональном уровне…», — рассказывает о выставке режиссёр Лев Маврин.

Выставка основана на уникальных дневниках, письмах, мемуарах, архивных фото- и видеоматериалах и построена по принципу художественного фильма с применением технологии video mapping. Digital-экспозиция была создана группой молодых авторов из Екатеринбурга. Её концепция подразумевает связанные единым сюжетом залы, каждый из которых рассказывает историю одного из участников войны – собирательный образ маршала, узника концлагеря, жителя блокадного Ленинграда и т.д. Проходя далее, зритель оказывается в коридорах Кремля. В мультимедийном пространстве установлен телефон военных лет, снимая трубку которого посетитель выставки узнает, что высшему военному руководству СССР нужно срочно прибыть на экстренное совещание к И.В. Сталину. Теперь ему предстоит оказаться в кабинете вождя и почувствовать, как принимались решения в первые дни Великой Отечественной войны.