С международных соревнований по гребному спорту «Большая Московская регата» саратовцы привезли семь "золотых" медалей

просмотров: 97

Соревнования в этом году стали юбилейными, 60-ми по счету, в которых приняли участие спортсмены из семи стран. Кроме того, данный турнир стал отборочным стартом в сборную команду России по гребному спорту для участия в первенстве мира среди спортсменов в возрасте до 23 лет.Спортсмены СОЦСП и воспитанники областной спортивной школы по гребному спорту показали следующие результаты.На дистанции 2000 метров среди мужчин:1 место - Ломачев Роман в классе мужских двоек без рулевого ;1 место - Чеперев Алексей, Стасюк Константин, Ишханян Арсен, Акимов Александр в классе мужских четверок парных;2 место - Чеперев Алексей, Стасюк Константин в классе мужских двоек парных;10 место – Акимов Александр, Ишханян Арсен в классе мужских двоек парных.На дистанции 2000 метров среди женщин:1 место – Мальцева Ксения в классе женских четверок парных легкого веса;4 место – Шеметова Мария, Мемедова Эльвира, Митякина Арина, Филинова Софья в классе женских четверок парных легкого веса.Среди юниоров:4 место - Осипов Артем, Кобяшов Глеб в классе мужских двоек без рулевого;5 место – Жиромский Борис, Конов Артем, Холод Сергей, Максимов Владислав в классе мужских четверок без рулевого.Среди юниорок:1 место – Мальцева Ксения в классе женских двоек парных легкого веса;3 место – Трунина Полина в классе женских двоек парных;3 место – Кучеренко Анастасия, Алиева Диана в классе женских четверок парных;4 место – Кучеренко Анастасия, Алиева Диана в классе женских двоек парных;5 место – Ефремов Данила в классе мужских восьмерок с рулевым;18 место – Тимошенко Татьяна в классе женских одиночек.На дистанции 500 метров (СПРИНТ) среди юниорок:4 место – Тимошенко Татьяна в классе женских одиночек;4 место - Шеметова Мария, Мемедова Эльвира, Митякина Арина, Филинова Софья в классе женских четверок парных.Тренеры спортсменов: Сергей Игнатов, Татьяна Игнатова, Павел Мельников, Тихон Колосов, Екатерина Нестерова, Марина Мельчакова.