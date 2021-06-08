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С международных соревнований по гребному спорту «Большая Московская регата» саратовцы привезли семь "золотых" медалей

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С 4 по 6 июня в Москве на территории гребного канала «Крылатское» традиционно состоялись финальные заезды международных соревнований по академической гребле «60-ая Большая Московская регата».

Соревнования в этом году стали юбилейными, 60-ми по счету, в которых приняли участие спортсмены из семи стран. Кроме того, данный турнир стал отборочным стартом в сборную команду России по гребному спорту для участия в первенстве мира среди спортсменов в возрасте до 23 лет.

Спортсмены СОЦСП и воспитанники областной спортивной школы по гребному спорту показали следующие результаты.

На дистанции 2000 метров среди мужчин:

1 место - Ломачев Роман в классе мужских двоек без рулевого ;
1 место - Чеперев Алексей, Стасюк Константин, Ишханян Арсен, Акимов Александр в классе мужских четверок парных;
2 место - Чеперев Алексей, Стасюк Константин в классе мужских двоек парных;
10 место – Акимов Александр, Ишханян Арсен в классе мужских двоек парных.
На дистанции 2000 метров среди женщин:

1 место – Мальцева Ксения в классе женских четверок парных легкого веса;
4 место – Шеметова Мария, Мемедова Эльвира, Митякина Арина, Филинова Софья в классе женских четверок парных легкого веса.
Среди юниоров:

4 место - Осипов Артем, Кобяшов Глеб в классе мужских двоек без рулевого;
5 место – Жиромский Борис, Конов Артем, Холод Сергей, Максимов Владислав в классе мужских четверок без рулевого.
Среди юниорок:

1 место – Мальцева Ксения в классе женских двоек парных легкого веса;
3 место – Трунина Полина в классе женских двоек парных;
3 место – Кучеренко Анастасия, Алиева Диана в классе женских четверок парных;
4 место – Кучеренко Анастасия, Алиева Диана в классе женских двоек парных;
5 место – Ефремов Данила в классе мужских восьмерок с рулевым;
18 место – Тимошенко Татьяна в классе женских одиночек.
На дистанции 500 метров (СПРИНТ) среди юниорок:

4 место – Тимошенко Татьяна в классе женских одиночек;
4 место - Шеметова Мария, Мемедова Эльвира, Митякина Арина, Филинова Софья в классе женских четверок парных.
Тренеры спортсменов: Сергей Игнатов, Татьяна Игнатова, Павел Мельников, Тихон Колосов, Екатерина Нестерова, Марина Мельчакова.