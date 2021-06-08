Памятник донорам крови может появиться в Саратове

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Также, 10 июня 2021 года, в 14.00 в рамках празднования Всемирного дня донора крови в «Центре детского творчества» Ленинского района г. Саратова (пр.Строителей, д. 6/1) пройдёт торжественное вручение удостоверений «Почётный донор России», Благодарственных писем министерства здравоохранения области активным донорам, сдававшим кровь и её компоненты в период пандемии, организаторам донорского движения, волонтёрам, донорам и медицинским сотрудникам.В ходе мероприятия состоится встреча с семьей Власовых из г. Балаково, которая выступила с инициативой по установке памятника донорам на территории Саратовской областной станции переливания крови и архитектором проекта, который представит эскиз будущего памятника. Все мероприятия пройдут с соблюдением ограничительных мер и санитарно-эпидемиологических требований.