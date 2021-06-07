В России проводится оценка экономической эффективности зимней уборки городов

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Благодаря этим данным была обоснована актуальность совершенствования технологии зимнего содержания дорог. Анна Климентова, руководитель аппарата Ассоциации рассказала, что разработана модель технико-экономического обоснования целесообразности перехода городов на инновационные и эффективные технологии зимнего содержания дорог. С ее помощью специалисты могут определить для каждого конкретного города, во сколько обходится уборка 1 кв. м. снега и льда, сколько времени занимает уборка при имеющемся парке техники, что необходимо сделать для повышения эффективности.В нескольких городах России (Москва, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург и другие) новые технологии зимнего содержания дорог уже внедрены Москва, Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург и другие. Это позволило сократить травматизм и аварийность на дорогах, а также повысить экономическую эффективность дорожных работ в зимний период.