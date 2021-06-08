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Из аэропорта «Гагарина» открываются рейсы в Ереван

Новости


Из международного аэропорта Гагарин (управляется УК «Аэропорты Регионов») с 18 июня открываются рейсы в Ереван. Полеты на самолетах Embraer ERJ-190 вместимостью 110 кресел будет выполнять авиакомпания Pegas Fly.

Рейсы в аэропорт Звартноц будут осуществляться раз в неделю – по пятницам. Вылет из Саратова запланирован в 3:55, прибытие в Ереван – в 6:05. Вылет из столицы Армении – в 6:55, прибытие в Гагарин – в 9:05 (время – местное для каждого аэропорта).

Уточнить расписание полетов можно на официальном сайте аэропорта «Гагарин» в разделе «Сезонное расписание», узнать цены и забронировать билеты без дополнительных комиссий – на сайтах авиакомпаний Pegas Fly и Nordwind Airlines.
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