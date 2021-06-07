Саратовцев приглашают на вторую встречу в рамках соучаствующего проектирования Детского парка
Завтра, 8 июня, пройдет вторая встреча группы соучаствующего проектирования по разработке концепции благоустройства Детского парка в Саратове.
Мероприятие состоится в помещении Областной специальной библиотеки для слепых, расположенном в самом парке по адресу Астраханская, 98.
К обсуждению приглашаются члены общественных организаций, активисты, неравнодушные жители города.
Напомним, первая встреча из цикла мероприятий соучаствующего проектирования Детского парка состоялась в марте этого года. Были озвучены основные потребности и ожидания саратовцев от общественного пространства.
Модераторами встречи выступят специалисты проектного бюро «НЛТР Практика». Встреча начнется в 19.00. Сначала будет представлена концепция благоустройства, затем состоится внесение предложений и корректировок, а также пройдет обсуждение планов по его реализации.