«Дельта» одержала три победы подряд на чемпионате России по пляжному футболу

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В рамках чемпионата «Дельта» одержала три победы: 4 июня со счетом 7:6 выиграли у «Лекса», 5 июня саратовские футболисты выиграли у лидеров турнира – команды «Кристалл» со счетом 6:4, 6 июня обыграли «Крылья советов» со счетом 4:1. А вот 3 июня саратовская команда уступила «Спартаку» со счетом 2:6.По итогам прошедших игр «Дельта» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.10 июня «Дельта» сыграет против «Локомотива».