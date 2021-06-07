Состоялась выставка работ победителей Областного конкурса художественного творчества «Лучшая цирковая афиша»

просмотров: 81

На участие в конкурсе было подано 128 заявок учащихся учреждений дополнительного образования культуры и искусства, специализированных лицеев, художественных студий учреждений культуры и искусства Саратова и муниципальных районов области, студентов Саратовского художественного училища имени А. П. Боголюбова в возрасте от 7 до 17 лет. Были представлены работы по тематике «Цирковая афиша» в двух номинациях:- ретро-афиша (стилизация);- современная афиша.По итогам конкурса 36 участников признаны победителями, из них 18 стали лауреатами и 18 – дипломантами.Победители конкурса приняли участие в выставке «Лучшая цирковая афиша», которая состоялась 5 июня в Доме культуры г.Красный Кут. Выставка проходила в рамках инициированной Росгосцирком акции «Цирк – детям села», приуроченной к Международному Дню защиты детей.