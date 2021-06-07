Определен состав Российской команды для участия в международном конкурсе «Полевая кухня»

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В сборную команду вошли представители четырех военных округов, флотов, видов и родов войск, показавших наилучшие результаты в приготовлении пищи.Соревнования проходили с 31 мая по 5 июня на учебном комплексе филиала Военной академии МТО «Красное поле» в Вольске, где более 90 военнослужащих состязались в приготовлении разнообразной пищи и стрельбе из автоматов АК-74 и пистолетов ПМ.По оценкам жюри в общекомандном зачете победителем среди военных округов стала команда Восточного военного округа. Второе место заняла команда Западного военного округа, замкнули тройку представители Центрального военного округа, среди флотов лучшими стали специалисты Тихоокеанского флота.Среди родов, видов войск Вооруженных Сил РФ и других федеральных органов исполнительной власти первое место завоевала команда 12-го главного управления Минобороны России, второе и третье места заняли команды Росгвардии и Воздушно-десантных войск, соответственно.Среди учебных воинских частей Минобороны лучшей признана команда Вольского военного института материального обеспечения, второе и третье места заняли команды Вольского учебного центра и 344 военной школы поваров, соответственно.В международном конкурсе «Полевая кухня» примут участие военные повара Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнама, России и Узбекистана.