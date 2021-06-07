В Саратовской области завершается сев поздних яровых культур

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Посеяно 2752 тыс. га: 1022 тыс. га яровых зерновых, 1627 тыс. га технических культур, в том числе 1410 тыс. га подсолнечника, 8,3 тыс. га сахарной свеклы, 75,0 тыс. га кормовых культур. Картофель посажен на 8,7 тыс. га, овощные культуры - на 14,6 тыс. га.По состоянию на 3 июня подкормка озимой пшеницы проведена на площади 500,7 тыс. га или 125% к уровню прошлого года. Сев с внесением минеральных удобрений проведен на площади 400 тыс. га.В Марксовском, Хвалынском, Перелюбском, Саратовском, Петровском районах проведена закладка садов на площади 228 га в (в 2020 году заложено 67,0 га), в том числе 172 га садов интенсивного типа, 29 га плодовых питомников.Гербицидами обработано 351,7 тыс. га; инсектицидами и фунгицидами – 118,9 тыс. га, в том числе от вредителей обработано 63,7 тыс. га, от комплекса листостебельных инфекций зерновых (мучнистой росы, септориоза, бурой ржавчины) 55,2 тыс. га, из них биопрепаратами 2,0 тыс. га.