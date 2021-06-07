7 июня 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК
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16:16 | 07 июня
Памятник донорам крови может появиться в Саратове
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14:45 | 07 июня
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Состоялась выставка работ победителей Областного конкурса художественного творчества «Лучшая цирковая афиша»
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12:09 | 07 июня
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10:54 | 07 июня
В Саратовской области завершается сев поздних яровых культур
09:57 | 07 июня
Егор Лепешкин закончил свой первый концертный тур
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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В Саратовской области завершается сев поздних яровых культур

Новости
В Саратовской области завершается сев поздних яровых культур

В районах области завершается сев поздних яровых культур, проса, гречихи, сорго, суданской травы, овощебахчевых культур.

Посеяно 2752 тыс. га: 1022 тыс. га яровых зерновых, 1627 тыс. га технических культур, в том числе 1410 тыс. га подсолнечника, 8,3 тыс. га сахарной свеклы, 75,0 тыс. га кормовых культур. Картофель посажен на 8,7 тыс. га, овощные культуры - на 14,6 тыс. га.

По состоянию на 3 июня подкормка озимой пшеницы проведена на площади 500,7 тыс. га или 125% к уровню прошлого года. Сев с внесением минеральных удобрений проведен на площади 400 тыс. га.

В Марксовском, Хвалынском, Перелюбском, Саратовском, Петровском районах проведена закладка садов на площади 228 га в (в 2020 году заложено 67,0 га), в том числе 172 га садов интенсивного типа, 29 га плодовых питомников.

Гербицидами обработано 351,7 тыс. га; инсектицидами и фунгицидами – 118,9 тыс. га, в том числе от вредителей обработано 63,7 тыс. га, от комплекса листостебельных инфекций зерновых (мучнистой росы, септориоза, бурой ржавчины) 55,2 тыс. га, из них биопрепаратами 2,0 тыс. га.