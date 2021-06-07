Егор Лепешкин закончил свой первый концертный тур

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Как победителю Всероссийского конкурса "Наследие"- 2021 ему было предоставлено право выступить в составе лауреатов в лучших концертных залах Республики Крым. Концерты состоялись во Дворце княгини Гагариной в г. Алушта, во Дворце "Дюльбер" п. Кореиз, в Римско- католическом храме г. Ялта, в музее А.С.Пушкина в п. Гурзуф, во Дворце-музее Александра III в Массандре. Для каждого выступления Егор обновлял программу, благо в его репертуаре уже десятки пьес. На заключительном концерте тура состоялось выступление Всероссийского сводного оркестра одаренных детей и молодежи, а также Суперфинал этого престижного конкурса, где Егор стал лауреатом II степени.