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Егор Лепешкин закончил свой первый концертный тур

Новости
Егор Лепешкин закончил свой первый концертный тур

5 июня завершил свой первый концертный тур лучший учащийся Детской школы искусств № 8, Финалист телевизионного конкурса «Синяя птица», обладатель именных стипендий Губернатора Саратовской области и Мэра г. Саратова, 12-летний гитарист Егор Лепешкин.

Как победителю Всероссийского конкурса "Наследие"- 2021 ему было предоставлено право выступить в составе лауреатов в лучших концертных залах Республики Крым. Концерты состоялись во Дворце княгини Гагариной в г. Алушта, во Дворце "Дюльбер" п. Кореиз, в Римско- католическом храме г. Ялта, в музее А.С.Пушкина в п. Гурзуф, во Дворце-музее Александра III в Массандре. Для каждого выступления Егор обновлял программу, благо в его репертуаре уже десятки пьес. На заключительном концерте тура состоялось выступление Всероссийского сводного оркестра одаренных детей и молодежи, а также Суперфинал этого престижного конкурса, где Егор стал лауреатом II степени.