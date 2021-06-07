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Саратовская область имеет самый низкий уровень цен по пяти продуктам питания среди регионов ПФО

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Саратовская область имеет самый низкий уровень цен по пяти продуктам питания среди регионов ПФО

По данным статистики на 31 мая стоимость минимального набора продуктов питания (30 наименований) по области составила 4280,9 рублей, и область заняла 3 место в ПФО, что свидетельствует о низком уровне цен на основные продукты питания.

C 25 мая по 31 мая снизились цены по девяти продуктам питания на 0,1% – 9,2%, в том числе: на огурцы свежие – на 9,2%, яйца куриные – на 3,0%, яблоки – на 2,2%, свинину – на 0,7%.

Цены не изменились на масло сливочное, масло подсолнечное, сыры, сахар, муку, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, чай и соль.

Среди регионов ПФО Саратовская область имеет самый низкий уровень цен по пяти продуктам питания, входящим в минимальный набор: на баранину, масло подсолнечное, маргарин, хлеб ржаной и ржано-пшеничный и рис.

Среди регионов РФ в Саратовской области самые низкие цены на хлеб ржаной и ржано-пшеничный, маргарин, рис, масло подсолнечное (3 место), творог (4 место), молоко и пшено (5 место).

В целях стабилизации ценовой ситуации на рынке товаров и услуг министерством проводится ежемесячный мониторинг товарных запасов в объектах розничной торговли области, объем которых на 1 мая 2021 года составил 26,9 млрд. руб. или на 42 дня торговли. Сформированные товарные запасы обеспечивают бездефицитность рынка товаров и стабильность спроса населения, в т.ч. на основные продовольственные товары. В мае выросли запасы сахара, соли, макаронных изделий.

В мае – июне отмечена тенденция снижения розничных цен на яйцо, овощи закрытого грунта (огурцы, помидоры). Не наблюдается увеличения розничных цен на хлеб и хлебобулочные изделия, крупы (в том числе рис и гречку), макаронные изделия, муку, молочную продукцию, мяса птицы.

В случае выявления в ходе мониторинга фактов необоснованного роста цен, информация оперативно направляется в УФАС России по Саратовской области, УФНС России по Саратовской области и прокуратуру Саратовской области. Также вопросы ценовой политики обсуждаются в ходе еженедельных ВКС с Минпромторгом России.

Удорожание некоторых овощей связано, в первую очередь, с сезонным фактором и с появлением плодовоовощной продукции местного производства ситуация с ценами будет меняться в лучшую сторону.