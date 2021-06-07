Саратовская область имеет самый низкий уровень цен по пяти продуктам питания среди регионов ПФО

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C 25 мая по 31 мая снизились цены по девяти продуктам питания на 0,1% – 9,2%, в том числе: на огурцы свежие – на 9,2%, яйца куриные – на 3,0%, яблоки – на 2,2%, свинину – на 0,7%.Цены не изменились на масло сливочное, масло подсолнечное, сыры, сахар, муку, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, чай и соль.Среди регионов ПФО Саратовская область имеет самый низкий уровень цен по пяти продуктам питания, входящим в минимальный набор: на баранину, масло подсолнечное, маргарин, хлеб ржаной и ржано-пшеничный и рис.Среди регионов РФ в Саратовской области самые низкие цены на хлеб ржаной и ржано-пшеничный, маргарин, рис, масло подсолнечное (3 место), творог (4 место), молоко и пшено (5 место).В целях стабилизации ценовой ситуации на рынке товаров и услуг министерством проводится ежемесячный мониторинг товарных запасов в объектах розничной торговли области, объем которых на 1 мая 2021 года составил 26,9 млрд. руб. или на 42 дня торговли. Сформированные товарные запасы обеспечивают бездефицитность рынка товаров и стабильность спроса населения, в т.ч. на основные продовольственные товары. В мае выросли запасы сахара, соли, макаронных изделий.В мае – июне отмечена тенденция снижения розничных цен на яйцо, овощи закрытого грунта (огурцы, помидоры). Не наблюдается увеличения розничных цен на хлеб и хлебобулочные изделия, крупы (в том числе рис и гречку), макаронные изделия, муку, молочную продукцию, мяса птицы.В случае выявления в ходе мониторинга фактов необоснованного роста цен, информация оперативно направляется в УФАС России по Саратовской области, УФНС России по Саратовской области и прокуратуру Саратовской области. Также вопросы ценовой политики обсуждаются в ходе еженедельных ВКС с Минпромторгом России.Удорожание некоторых овощей связано, в первую очередь, с сезонным фактором и с появлением плодовоовощной продукции местного производства ситуация с ценами будет меняться в лучшую сторону.