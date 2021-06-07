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Михаил Романов рассказал об участии петербуржцев в предварительном голосовании «Единой России»

Новости
Михаил Романов рассказал об участии петербуржцев в предварительном голосовании «Единой России»

На прошлой неделе завершилось предварительное голосование «Единой России».

Рассказал об участии жителей Санкт-Петербурга в ПГ депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов. Парламентарий отметил: активное участие петербуржцев в голосовании «Единой России» подтверждает их высокое доверие к партии. Предварительное голосование, считает Михаил Романов, способствует росту явки на предстоящих в сентябре выборах, усиливает внимание граждан к партии, к ее идеологии и к представляющим ее людям, повышает гражданскую активность жителей России.

Депутат отметил: члены партии «Единая Россия» усердно и целеустремленно трудятся на благо своего города, не перебегая из одного избирательного объединения в другое и не занимаясь внутрипартийными кулуарными дрязгами. Среди этих людей жители Петербурга выбирают наиболее достойных кандидатов, которые в дальнейшем, возможно, будут представлять их интересы в Государственной Думе и Законодательном Собрании.

Также, подчеркнул Михаил Романов, у людей не возникает проблем с электронным голосованием и использованием сайта «Госуслуги». По его словам, многие избиратели считают целесообразным использовать электронный сервис и для обычного голосования.