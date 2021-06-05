Сергей Батехин: России нужна «настройка» налогового законодательства для цифровых финансовых активов

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Первым эмитентом этой площадки стал «Норникель». Компания выпустила токены (цифровые финансовые активы), обеспеченные платиной и палладием. В планах – использование этого инструмента для продажи углеродно-нейтрального никеля. Первую пилотную партию такого металла «Норникель» планирует выпустить в этом году. Для потребителей токены удобнее классических контрактов.Токены также позволяют потребителям, придерживающимся стандартов ESG (устойчивого развития), гарантировать экологическую чистоту своей продукции. Особенности технологии блокчейн позволяют сделать прозрачной всю цепочку от добычи сырья до производства и утилизации отслужившей свой срок продукции.При этом он подчеркнул, что сейчас отечественное законодательство, регулирующее сферу цифровых финансовых активов, хотя и является вполне рабочим, но все же нуждается в настройке, чтобы избежать двойного налогообложения и обеспечить российским компаниям цифровое равенство, конкурентоспособность с их иностранными коллегами.