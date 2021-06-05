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Сергей Батехин: России нужна «настройка» налогового законодательства для цифровых финансовых активов

Новости
Сергей Батехин: России нужна «настройка» налогового законодательства для цифровых финансовых активов

На Петербургском международном экономическом форуме гендиректор «Интерроса» сообщил, что компания вошла в состав консорциума инвесторов блокчейн-платформы Atomyze.

Первым эмитентом этой площадки стал «Норникель». Компания выпустила токены (цифровые финансовые активы), обеспеченные платиной и палладием. В планах – использование этого инструмента для продажи углеродно-нейтрального никеля. Первую пилотную партию такого металла «Норникель» планирует выпустить в этом году. Для потребителей токены удобнее классических контрактов.

- Простой пример: если автопроизводитель закупает катализаторы, где есть палладий, он их закупает на основе годового контракта. Он это все планирует. А «Норильский никель», как компания-поставщик, обязана по этому контракту поставить металл. Но если спланировать на год невозможно, потому что, например, рынок, выпуск автомобилей падает из-за пандемии, металла, может быть, не нужно столько, сколько законтрактовали. Поэтому если контракт в бумажной форме, то это тяжелая процедура - нужно ходить, передоговариваться с поставщиком. А токены – гибкий инструмент, который позволяет либо докупить то, что недокупили, либо продать излишнее. Все это делается в цифровой форме и достаточно эффективно, - пояснил Сергей Батехин.

Токены также позволяют потребителям, придерживающимся стандартов ESG (устойчивого развития), гарантировать экологическую чистоту своей продукции. Особенности технологии блокчейн позволяют сделать прозрачной всю цепочку от добычи сырья до производства и утилизации отслужившей свой срок продукции.

- Благодаря тому, что закон о цифровых финансовых активах принят, наш проект Atomyze, который сейчас работает за рубежом, уже подал на лицензию в Центральный банк. Мы надеемся, что Центральный банк лицензию нам такую выдаст как оператору информационных систем и оператору обмена. Тогда весь тот бизнес, который развивается за рубежом, сможет прийти в Российскую Федерацию, сказал Сергей Батехин.

При этом он подчеркнул, что сейчас отечественное законодательство, регулирующее сферу цифровых финансовых активов, хотя и является вполне рабочим, но все же нуждается в настройке, чтобы избежать двойного налогообложения и обеспечить российским компаниям цифровое равенство, конкурентоспособность с их иностранными коллегами.

- Справедливости ради должен сказать, что на платформе РСПП идет диалог между бизнесом и органами власти. В настоящий момент с представителями Центрального банка, Минфина, ФНС всё согласовано. Я могу об этом говорить, как участник процесса. Формулировки, которые должны быть внесены в закон, уже есть. Вопрос в том, как быстро законодатель теперь сможет это принять. Мы сейчас смотрим, что происходит в Швейцарии и в Америке. На сегодняшний день мы пока не отстаем, особенно если сможем запустить механизм в этом году, - считает Сергей Батехин.