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Губернатор Валерий Радаев встретился с директором по региональному развитию ПАО «МегаФон» Алексеем Титовым

Новости


Губернатор Валерий Радаев встретился с директором по региональному развитию ПАО «МегаФон» Алексеем Титовым, сообщает телеграмканал Пул64. Состоялось подписание соглашения о развитии сферы услуг связи.

В.Радаев: «Компания подключается к крупным отраслевым проектам, имеющим серьезную социально-экономическую отдачу.

Сегодняшнее соглашение о сотрудничестве будет опираться на новые технические возможности. «МегаФон» непрерывно развивается, инвестирует в региональную сеть, расширяет ее и модернизирует. Эффект почувствуют все, в том числе в отдаленных районах области».

А.Титов: «На протяжении последних трех лет мы инвестировали в строительство объектов связи в области порядка 750 млн рублей. Уникальный опыт и компетенции «МегаФона» в реализации сложных технологических проектов стали фундаментом для продолжения долгосрочного сотрудничества».

Программа партнерства будет охватывать сферы цифровой экономики, городского транспорта, медицины, экологии, безопасности, туризма и др.
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