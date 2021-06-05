Губернатор Валерий Радаев встретился с директором по региональному развитию ПАО «МегаФон» Алексеем Титовым

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В.Радаев: «Компания подключается к крупным отраслевым проектам, имеющим серьезную социально-экономическую отдачу.Сегодняшнее соглашение о сотрудничестве будет опираться на новые технические возможности. «МегаФон» непрерывно развивается, инвестирует в региональную сеть, расширяет ее и модернизирует. Эффект почувствуют все, в том числе в отдаленных районах области».А.Титов: «На протяжении последних трех лет мы инвестировали в строительство объектов связи в области порядка 750 млн рублей. Уникальный опыт и компетенции «МегаФона» в реализации сложных технологических проектов стали фундаментом для продолжения долгосрочного сотрудничества».Программа партнерства будет охватывать сферы цифровой экономики, городского транспорта, медицины, экологии, безопасности, туризма и др.