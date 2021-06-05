Пушкинка подготовила специальную программу ко дню рождения великого поэта и Дню русского языка

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В неё вошли мероприятия в залах библиотеки, под открытым небом и на всех интернет-ресурсах библиотеки.Празднование начнется в 10.00 самые маленькие гости библиотеки побывают на литературном празднике «День рождения поэта отмечает целый свет!». Малыши познакомятся с творчеством Александра Сергеевича и увидят теневой спектакль БиблиоТеатра «Мурава» по пушкинской «Сказке о рыбаке и рыбке». Путешествие в сказку завершится мастер-классом по изготовлению её героев «Тени своими руками».В 11.00 в конференц-зале библиотеки развернётся действие интерактивной программы «Ура! Пушкин родился!». У всех желающих будет возможность поздравить поэта, оставив свое послание на специальном стенде, прочитать фрагменты из произведений Пушкина, приняв участие в акции «Открытый микрофон», а также познакомиться с интересными фактами из биографии Александра Сергеевича. Гостей мероприятия ждут разнообразные литературные забавы, большой музыкальный сюрприз международного значения, свидетельствующий о том, что Пушкина любят и читают не только в нашей стране, и аже вкусное лакомство - сладкий пирог с любимой начинкой поэта. А на память о дне рождения А. С. Пушкина в организованной фото-зоне вы сможете сделать незабываемые кадры с хардпостерами поэта, а также кота учёного и знаменитого дуба у Лукоморья. Эти яркие позитивные фото поднимут настроение, украсят ваш фотоальбом или страничку социальных сетей!В 13.00 на музыкально-литературной композиции «Струна, звучащая стихами» молодежную аудиторию ожидает погружение в атмосферу искусства и вдохновения. Свои лирические открытия о гении Пушкина вы совершите в компании поэтов и писателей города Саратова и Саратовской области. Встреча завершится возложением цветов к памятнику Пушкину в городском парке «Липки».В 14.00 учащиеся младших классов приглашаются на час весёлых и начитанных «Тайны Кота Учёного». Юные читатели отправятся в сказочный мир Пушкина, узнают историю появления любимых сказок и героев, смогут вырастить настоящий Пушкинский дуб, поучаствовать в викторинах и представить себя героями любимых сказок.К этому торжественному дню подготовлена книжно-иллюстративная выставка «Величие пушкинской строки». Вместе с героями книг посетители выставки перенесутся в пушкинскую эпоху, узнают, о ранних детских годах Пушкина, его семье, совершат прогулку по Екатерининскому парку и заглянут в Царскосельский лицей, побывают в музее-квартире Пушкина и откроют для себя много нового. Несомненный интерес читателей вызовут красочно иллюстрированные издания знаменитых сказок Александра Сергеевича.Всех, кто в этот день не сможет посетить библиотеку, мы приглашаем на онлайн-мероприятий, которые пройдут на сайте библиотеки:Подведение итогов открытого комикс-марафона «Пушкин. LIFE». Как известно Александр Сергеевич сопровождал наброски к своим произведениям зарисовками героев и картин природы. Организаторы марафона призвали ребят, увлечённых комиксами, мангой и рисованными историями, вспомнить об этой привычке поэта, пофантазировать и создать комиксы по произведениям классической русской литературы. Теперь мы сможем увидеть, что же получилось у марафонцев в итоге.«А.С.Пушкин и русский язык» - так называется новый выпуск онлайн-проекта «Магический кристалл Пушкина», который напоминает, что 6 июня в России отмечается и как День русского языка. Ведь под пером великого поэта А.С.Пушкина, в совершенстве владевшего родным языком, изменилась русская речь.