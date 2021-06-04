В летний период для юных саратовцев организованы различные секции и кружки

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В Волжском районе для детей с 3 до 18 лет открыто хореографическое объединение – «Вверх», которое находится в подростковом клубе «Романтика» на улице Московская. В подростковом клубе «Фантастика» желающие от 5 до 18 лет могут заниматься настольным теннисом и роллерспортом.В Кировском районе в Центре детского творчества работает много секций, в том числе студия художественной лепки из глины «Дымка» для детей от 5 до 14 лет. На греко-римскую борьбу юным саратовцам от 7 до 17 лет можно попасть в Доме детского творчества «Солнечный» Ленинского района, в объединении «Робототехника» могут поучаствовать дети от 6 до 12 лет.Во Фрунзенском районе для саратовцев в возрасте от 5 до 18 лет в подростковом клубе «Антей» открыты спортивные секции «Ушу», «Каратэ», театр-студия «Театралика». В центре дополнительного образования Заводского района находится театр, где играют дети – «Несмотря ни на что», дизайн-студия «Фабрика идей», в которые могут попасть все желающие от 7 до 17 лет. В муниципальных учреждениях Октябрьского района также функционируют изобразительные студии, клуб-мастерская «Светлица» и другие секции и кружки.Кроме того, на протяжении июня в МУК «ГКДТ «Романтик» проходит летняя творческая лаборатория «Мечтаем, узнаем, творим», которая работает ежедневно, кроме выходных дней с 10.00 до 12.00. 18 июня в 13.00 в стенах Центральной городской библиотеки для детей и юношества пройдет музейное занятие «Необыкновенные превращения обыкновенного дерева».Продолжают свою работу и муниципальные спортивные школы. Футболом, мини-футболом и гандболом ребята занимаются в МАУ «СШОР №14 «Волга», легкой атлетикой в МКУ «СШОР № 6». Также реализуется проект по обучению детей плаванию «Живу на Волге – умею плавать!». 18 июня начнется набор желающих на июль.С более подробной информацией о мероприятиях можно ознакомиться в социальных сетях управления по культуре городской администрации, комитета по образованию администрации Саратова и управления по физической культуре и спорту администрации города, а также на сайтах учреждений.