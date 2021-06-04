Саратовские школьники «спасли» девочку от ДТП

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Благодаря дистанционному формату игры, участие в квесте приняли 1185 младших школьников со всей области. Ребятам предстояло продемонстрировать знание правил дорожного движения. Нужно было «провести» девочку Киру безопасным маршрутом из школы в детский лагерь. К выполнению интерактивных заданий присоединились и воспитанники детских садов. Наиболее активными стали школьники из Саратова, Энгельса, ЗАТО Шиханы, Энгельсского, Вольского, Петровского районов.Ребята показали знание дорожных знаков, как безопасно передвигаться на велосипеде и общественном транспорте, как правильно переходить дорогу по пешеходному переходу, если отсутствует светофор и ответили на многие другие вопросов. Все участники онлайн-квеста получили сертификаты участников, победителей ждут дипломы и сувениры – световозвращающие брелоки и значки«Реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» направлена не только на приведение дорог в нормативное состояние, но и на снижение аварийности на них. Так что безопасность участников дорожного движения для нас в таком же приоритете, как ремонт, строительство и реконструкция объектов, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства области Алексей Петаев. – Поэтому, совместно с ГИБДД мы проводим в школах уроки по пропаганде БДД, запустили онлайн-квест, в планах конкурс рисунков и ряд других мероприятий для наших юных участников дорожного движения».