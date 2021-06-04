Библиотечный десант Пушкинки побывал в поселке Ровное

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Сотрудники Пушкинки привезли с собой интеллектуально-игровые программы с забавными, веселыми и серьезными заданиями, а также самые новые, удивительные и необычные книги с дополненной реальностью. 3D и 4D приложения позволяют видеть иллюстрации книг в объеме и движении, слышать звуковое сопровождение. Так, ребятам были продемонстрированы интерактивная азбука, голоса природы, диалоги книжных героев, небольшие информационные сообщения о космосе, по истории и другое.Главным подарком ровенской детворе стала встреча с известным саратовским поэтом и писателем – Евгением Грачевым. Он рассказал о своих сказках, увлек ребят веселыми загадками.Пушкинский десант сопровождал радиожурналист ГТРК «Саратов» Евгений Голубь. Юные участники праздничной программы с удовольствием участвовали в интервью, делились своими впечатлениями и читательским опытом.Фестиваль проведен ярко, эмоционально, увлекательно. На тематических площадках Пушкинки побывало около 200 человек.