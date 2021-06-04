Железнодорожный переезд в Ленинском районе Саратова будет временно закрыт в ночь с 4 на 5 июня
В связи с ремонтными работами с 22:00 4 июня до 3:00 5 июня будет закрыто движение через железнодорожный переезд на 291 км перегона Трофимовский-2 – Зоринский (пересечение с Сокурским трактом).
Объезд возможен по проспекту Строителей, улице Шехурдина и Московскому шоссе.
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.