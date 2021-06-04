В Саратове состоялся традиционные ярмарки выходного дня

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Сельскохозяйственными товаропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности Саратова и муниципальных районов области на ярмарках будет представлено мясо в ассортименте, молоко и молочные продукты, овощи, картофель, рыба, мясо птицы, яйца, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, кондитерские изделия и сахар, колбасы и мясные полуфабрикаты, а также мед.На сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный помимо продуктов питания, реализуется посадочный материал плодовых деревьев и кустарников, рассада овощных и ягодных культур, цветов.Режим работы ярмарок - с 8:00 до 16:00.По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 (до 14:00), в будние дни по телефону 50-70-17.